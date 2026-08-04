Ausblick: Toivo Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Toivo Group wird am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,030 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Toivo Group ein EPS von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 86,80 Prozent auf 21,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,7 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 0,070 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 74,4 Millionen EUR, gegenüber 61,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at