Ausblick: Tokai Rika verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokai Rika wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 22,79 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 63,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 61,99 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 121,93 Milliarden JPY – ein Minus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokai Rika 123,15 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 145,95 JPY, während im vorherigen Jahr noch 39,10 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 548,75 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 487,30 Milliarden JPY waren.

