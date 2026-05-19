Tokio Marine Holdings Aktie

Tokio Marine Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q5CA / ISIN: US8890941086

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.05.2026 07:01:06

Ausblick: Tokio Marine gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tokio Marine lädt am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,715 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 30,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,550 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 21,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 12,89 Milliarden USD gegenüber 10,60 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD, gegenüber 3,56 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 54,26 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 49,72 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tokio Marine Holdings Inc (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Tokio Marine Holdings Inc (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tokio Marine Holdings Inc (spons. ADRs) 48,62 1,05% Tokio Marine Holdings Inc (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:21 Berkshire-Depot post Buffet: Alphabet-Aktie rückt bei Greg Abel ins Zentrum
17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt wird am Dienstag leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte etwas nachgeben. Die Börsen in Asien finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen