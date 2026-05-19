Ausblick: Tokio Marine gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Tokio Marine lädt am 20.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,715 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 30,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,550 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 21,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 12,89 Milliarden USD gegenüber 10,60 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,46 USD, gegenüber 3,56 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 54,26 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 49,72 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at