Tokio Marine Holdings Aktie
WKN DE: A0Q5CA / ISIN: US8890941086
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tokio Marine gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Tokio Marine wird am 19.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,048 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,000 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 13,02 Milliarden USD aus – eine Minderung von 4,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tokio Marine einen Umsatz von 13,70 Milliarden USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,201 USD je Aktie, gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 51,74 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 58,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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