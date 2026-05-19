Tokio Marine Holdings Aktie
WKN: 542064 / ISIN: JP3910660004
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19.05.2026 07:01:06
Ausblick: Tokio Marine legt Quartalsergebnis vor
Tokio Marine wird am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 113,88 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 83,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 27,12 Prozent auf 2.053,77 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.615,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 547,14 JPY, gegenüber 542,16 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 8.594,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 7.580,25 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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