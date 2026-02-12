Tokio Marine Holdings Aktie

Tokio Marine Holdings

WKN DE: A0Q5CA / ISIN: US8890941086

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tokio Marine öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tokio Marine wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Tokio Marine für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,518 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 7,28 Prozent auf 12,87 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Tokio Marine noch 11,99 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,37 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,56 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 53,26 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 49,72 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

