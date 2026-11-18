Tokio Marine Holdings Aktie
WKN: 542064 / ISIN: JP3910660004
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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tokio Marine stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Tokio Marine lässt sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tokio Marine die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 7,66 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tokio Marine ein EPS von 7,71 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Tokio Marine mit einem Umsatz von insgesamt 2.050,00 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.019,63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,50 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,68 JPY, während im vorherigen Jahr noch 18,62 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8.162,34 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8.766,91 Milliarden JPY waren.
Redaktion Finanzen.net
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