Tokio Marine Holdings Aktie
WKN DE: A0Q5CA / ISIN: US8890941086
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tokio Marine stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tokio Marine präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,668 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 60,24 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,68 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Tokio Marine nach der Prognose von 1 Analyst 11,49 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 21,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,61 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 52,92 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 58,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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