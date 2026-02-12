Ausblick: Tokio Marine verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokio Marine wird sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 80,69 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Tokio Marine noch 107,09 JPY je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2.000,00 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 9,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.827,79 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 526,89 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 542,16 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8.321,70 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7.580,25 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at