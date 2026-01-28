Ausblick: Tokyo Electric Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tokyo Electric Power öffnet am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 74,50 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 122,65 Prozent erhöht. Damals waren 33,46 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 12,59 Prozent auf 1.405,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.608,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -427,200 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 100,67 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 6.600,10 Milliarden JPY, gegenüber 6.810,39 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at