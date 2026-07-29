Ausblick: Tokyo Gas legt Quartalsergebnis vor

Tokyo Gas gibt am 30.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 78,80 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 72,09 Prozent verringert. Damals waren 282,35 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 734,20 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 13,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tokyo Gas einen Umsatz von 647,34 Milliarden JPY eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 377,50 JPY je Aktie, gegenüber 654,76 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 3.036,32 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2.834,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at