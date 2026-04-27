Ausblick: Tokyo Gas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tokyo Gas wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 106,90 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tokyo Gas 98,41 JPY je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Tokyo Gas nach den Prognosen von 2 Analysten 840,60 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 793,09 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 561,09 JPY je Aktie, gegenüber 192,22 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2.878,10 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 2.636,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at