Ausblick: Tokyo Gas stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tokyo Gas wird am 27.10.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 8,00 JPY. Dies würde einer Verringerung von 78,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Tokyo Gas 36,49 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 558,35 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 20,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 464,41 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 240,36 JPY, gegenüber 201,84 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 2.887,43 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.145,20 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at