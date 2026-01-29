Tokyo Gas Aktie

Tokyo Gas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855664 / ISIN: JP3573000001

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Tokyo Gas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tokyo Gas stellt am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 77,00 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Gas 50,10 JPY je Aktie eingenommen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,21 Prozent auf 620,95 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 622,23 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 567,88 JPY, gegenüber 192,22 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2.774,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.636,81 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
