TOKYO KEIKI Aktie
WKN: 875789 / ISIN: JP3624000000
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: TOKYO KEIKI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
TOKYO KEIKI lädt am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -22,530 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -10,750 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 11,48 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 10,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 312,10 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 243,75 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 69,08 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 61,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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