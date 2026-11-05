Ausblick: TOKYO KEIKI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

TOKYO KEIKI wird am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 23,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 61,82 JPY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,66 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 12,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TOKYO KEIKI einen Umsatz von 13,88 Milliarden JPY eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 336,23 JPY je Aktie, gegenüber 243,75 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 70,47 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 61,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net