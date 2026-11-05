TOKYO KEIKI Aktie
WKN: 875789 / ISIN: JP3624000000
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: TOKYO KEIKI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
TOKYO KEIKI wird am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 23,14 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 61,82 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 15,66 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 12,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte TOKYO KEIKI einen Umsatz von 13,88 Milliarden JPY eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 336,23 JPY je Aktie, gegenüber 243,75 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 70,47 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 61,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TOKYO KEIKI INC
|
05.11.26
|Ausblick: TOKYO KEIKI veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: TOKYO KEIKI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: TOKYO KEIKI verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: TOKYO KEIKI stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu TOKYO KEIKI INC
Aktien in diesem Artikel
|TOKYO KEIKI INC
|4 750,00
|-7,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.