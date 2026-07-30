Ausblick: Tokyo Metro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tokyo Metro wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 33,33 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Metro 38,41 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,02 Prozent auf 109,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Metro noch 106,10 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 88,79 JPY, während im vorherigen Jahr noch 101,63 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 436,28 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 422,41 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at