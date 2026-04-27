Tokyo Metro Aktie

Tokyo Metro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40S1G / ISIN: JP3583900000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Tokyo Metro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Metro lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tokyo Metro die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,52 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,83 Prozent verringert. Damals waren 20,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tokyo Metro in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 105,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 101,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 100,39 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 92,51 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 422,22 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 407,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tokyo Metro Co Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Tokyo Metro Co Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tokyo Metro Co Ltd Registered Shs 8,41 -0,76% Tokyo Metro Co Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DaX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich in Grün - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag vermehrt mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen