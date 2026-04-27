Ausblick: Tokyo Metro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Metro lässt sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tokyo Metro die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,52 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 67,83 Prozent verringert. Damals waren 20,27 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tokyo Metro in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,99 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 105,79 Milliarden JPY im Vergleich zu 101,73 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 100,39 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 92,51 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 422,22 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 407,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at