Tokyo Metro Aktie
WKN DE: A40S1G / ISIN: JP3583900000
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Tokyo Metro zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tokyo Metro lädt am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 17,95 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 21,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tokyo Metro in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 107,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 104,38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 87,67 JPY, gegenüber 101,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 436,55 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 422,41 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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