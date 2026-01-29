Tokyo Metro Aktie

Tokyo Metro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40S1G / ISIN: JP3583900000

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Tokyo Metro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tokyo Metro präsentiert am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 25,47 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Tokyo Metro noch ein Gewinn pro Aktie von 19,40 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Tokyo Metro im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 107,61 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,74 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 100,53 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 92,51 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 422,32 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 407,83 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Tokyo Metro Co Ltd Registered Shs 8,92 1,13% Tokyo Metro Co Ltd Registered Shs

