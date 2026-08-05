Tokyo Ohka Kogyo Aktie
WKN: 874239 / ISIN: JP3571800006
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Tokyo Ohka Kogyo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tokyo Ohka Kogyo wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst schätzt, dass Tokyo Ohka Kogyo für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 64,01 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 50,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 20,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 69,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 57,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 345,33 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 278,42 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 283,60 Milliarden JPY, gegenüber 237,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd
|
05.08.26
|Ausblick: Tokyo Ohka Kogyo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Tokyo Ohka Kogyo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.02.26
|Ausblick: Tokyo Ohka Kogyo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd
Aktien in diesem Artikel
|Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd
|8 800,00
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.