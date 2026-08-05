Ausblick: Tokyo Ohka Kogyo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tokyo Ohka Kogyo wird am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Tokyo Ohka Kogyo für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 64,01 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 50,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 20,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 69,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 57,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 345,33 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 278,42 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 283,60 Milliarden JPY, gegenüber 237,03 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at