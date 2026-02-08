Tokyo Ohka Kogyo Aktie
WKN: 874239 / ISIN: JP3571800006
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Tokyo Ohka Kogyo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Tokyo Ohka Kogyo wird am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 64,07 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Ohka Kogyo 58,22 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 62,90 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 54,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 249,73 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 187,29 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 234,87 Milliarden JPY, gegenüber 200,97 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.
