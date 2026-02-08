Tokyo Ohka Kogyo Aktie

Tokyo Ohka Kogyo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 874239 / ISIN: JP3571800006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 07:01:06

Ausblick: Tokyo Ohka Kogyo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tokyo Ohka Kogyo wird am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 64,07 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tokyo Ohka Kogyo 58,22 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 62,90 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 54,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 249,73 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 187,29 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 234,87 Milliarden JPY, gegenüber 200,97 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd

mehr Nachrichten

Analysen zu Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd 7 441,00 0,45% Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen