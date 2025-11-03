Ausblick: TOKYO SEIMITSU stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOKYO SEIMITSU wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 177,31 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TOKYO SEIMITSU noch ein Gewinn pro Aktie von 247,12 JPY in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 46,75 Milliarden JPY – ein Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOKYO SEIMITSU 41,81 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 563,45 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 633,75 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 160,33 Milliarden JPY, gegenüber 150,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

