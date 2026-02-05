Ausblick: TOKYO SEIMITSU vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

TOKYO SEIMITSU lädt am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 131,31 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 16,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 113,07 JPY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 22,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 38,90 Milliarden JPY gegenüber 31,70 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 547,56 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 633,75 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 164,28 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 150,53 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at