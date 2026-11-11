Tokyo Tatemono Aktie

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WKN: 850796 / ISIN: JP3582600007

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tokyo Tatemono öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Tatemono wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 45,62 JPY je Aktie gegenüber 43,19 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Tokyo Tatemono 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 140,68 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 56,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tokyo Tatemono 90,04 Milliarden JPY umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 320,54 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 283,08 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 525,81 Milliarden JPY, gegenüber 474,59 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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