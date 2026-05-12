Ausblick: Tokyo Tatemono stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tokyo Tatemono öffnet am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 51,28 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 25,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 68,77 JPY erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 107,99 Milliarden JPY – ein Minus von 14,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tokyo Tatemono 126,67 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 309,28 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 283,08 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 524,27 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 474,59 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at