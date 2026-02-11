Ausblick: Tokyo Tatemono zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tokyo Tatemono wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 166,33 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,49 Prozent erhöht. Damals waren 145,28 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 173,61 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 67,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,83 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 292,91 JPY, gegenüber 315,50 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 477,83 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 463,72 Milliarden JPY generiert wurden.

