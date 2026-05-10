Tokyu Fudosan Holdings Aktie
WKN DE: A1W44J / ISIN: JP3569200003
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Tokyu Fudosan gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Tokyu Fudosan äußert sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 41,44 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Tokyu Fudosan 42,15 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tokyu Fudosan in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 476,15 Milliarden JPY im Vergleich zu 387,05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 127,89 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 108,69 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1.297,91 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.150,30 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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