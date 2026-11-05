Tokyu Fudosan Holdings Aktie
WKN DE: A1W44J / ISIN: JP3569200003
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Tokyu Fudosan legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tokyu Fudosan wird am 06.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 28,70 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 30,20 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Tokyu Fudosan in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 297,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 303,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 145,81 JPY, während im vorherigen Jahr noch 135,45 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.412,75 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1.246,05 Milliarden JPY waren.
Redaktion Finanzen.net
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