Ausblick: Tokyu Fudosan präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Tokyu Fudosan gibt am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,61 JPY. Im Vorjahresquartal waren 42,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Tokyu Fudosan 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 303,84 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Tokyu Fudosan 287,98 Milliarden JPY umsetzen können.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 143,67 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 135,45 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.383,06 Milliarden JPY, gegenüber 1.246,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at