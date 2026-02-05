Ausblick: Tokyu Fudosan stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tokyu Fudosan lädt am 06.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 23,93 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 23,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 31,36 JPY erwirtschaftet wurden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 310,12 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 19,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 259,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 127,65 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 108,69 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 1.302,81 Milliarden JPY, gegenüber 1.150,30 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at