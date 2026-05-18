Ausblick: Toll Brothers vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Toll Brothers wird am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,58 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Toll Brothers 3,50 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 11,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,42 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,74 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,75 USD, gegenüber 13,49 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 10,60 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,97 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at