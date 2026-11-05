TOMI Environmental Solutions Aktie
WKN DE: A42F8Q / ISIN: US8900233029
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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: TOMI Environmental Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TOMI Environmental Solutions wird am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass TOMI Environmental Solutions für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll TOMI Environmental Solutions in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,75 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,070 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,570 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 11,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 5,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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05.11.26
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