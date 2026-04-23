Ausblick: Tomra Systems ASA Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tomra Systems ASA Registered präsentiert in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,070 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 NOK je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 349,0 Millionen EUR, was einem Umsatz von 3,57 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,440 EUR im Vergleich zu 3,63 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 1,54 Milliarden EUR, gegenüber 15,45 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at