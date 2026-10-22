Ausblick: Tomra Systems ASA Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Tomra Systems ASA Registered veröffentlicht am 23.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,070 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 NOK erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 348,6 Millionen EUR, was einem Umsatz von 3,61 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,305 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,63 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,48 Milliarden EUR, gegenüber 15,45 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at