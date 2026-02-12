Ausblick: Tomra Systems ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tomra Systems ASA Registered wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,138 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Tomra Systems ASA Registered einen Gewinn von 2,00 NOK je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 399,5 Millionen EUR für Tomra Systems ASA Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 4,68 Milliarden NOK erzielt wurde.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,287 EUR, gegenüber 3,72 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 1,34 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 15,68 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at