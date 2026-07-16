Ausblick: Tomra Systems ASA Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Tomra Systems ASA Registered äußert sich am 17.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,088 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,05 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 375,0 Millionen EUR betragen, verglichen mit 3,80 Milliarden NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,330 EUR je Aktie, gegenüber 3,63 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 1,46 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 15,45 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at