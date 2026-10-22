Tomra Systems ASA Aktie

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WKN: 938158 / ISIN: US8899052042

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Tomra Systems ASA (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tomra Systems ASA (spons ADRs) präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,080 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tomra Systems ASA (spons ADRs) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 394,6 Millionen USD im Vergleich zu 357,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,346 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 1,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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