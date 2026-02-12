Ausblick: Tomra Systems ASA (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse

Tomra Systems ASA (spons ADRs) wird am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,163 USD. Das entspräche einer Verringerung von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,180 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 471,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 11,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Tomra Systems ASA (spons ADRs) einen Umsatz von 424,5 Millionen USD eingefahren.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,338 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,58 Milliarden USD, gegenüber 1,46 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

