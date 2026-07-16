Ausblick: Tomra Systems ASA (spons ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Tomra Systems ASA (spons ADRs) wird am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

9 Analysten schätzen, dass Tomra Systems ASA (spons ADRs) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,101 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Tomra Systems ASA (spons ADRs) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 432,9 Millionen USD im Vergleich zu 368,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,382 USD je Aktie, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 1,69 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at