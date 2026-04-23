Ausblick: Tomra Systems ASA (spons ADRs) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tomra Systems ASA (spons ADRs) wird am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,082 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Tomra Systems ASA (spons ADRs) nach den Prognosen von 10 Analysten 409,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 322,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,517 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,350 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,81 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,49 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at