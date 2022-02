Ausblick: TomTom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

TomTom präsentiert in der am 04.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,034 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,305 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 13,60 Prozent auf 129,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte TomTom noch 150,3 Millionen USD umgesetzt.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,304 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,180 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 610,1 Millionen USD, gegenüber 632,7 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at