Ausblick: Tonghua Dongbao Pharma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tonghua Dongbao Pharma wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,100 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Tonghua Dongbao Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 723,6 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 707,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,25 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,290 CNY, gegenüber -0,020 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 2,70 Milliarden CNY im Vergleich zu 2,00 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at