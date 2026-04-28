Tonghua Dongbao Pharma Aktie

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WKN: 581443 / ISIN: CNE000000H87

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Tonghua Dongbao Pharma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tonghua Dongbao Pharma wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,060 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Tonghua Dongbao Pharma ebenfalls ein EPS von 0,060 CNY je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 793,9 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 22,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 646,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,360 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,620 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3,33 Milliarden CNY, gegenüber 2,94 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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