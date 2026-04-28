Ausblick: Tongkun Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Tongkun Group wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,186 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Tongkun Group 0,090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 3,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 24,29 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,26 Milliarden CNY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,872 CNY je Aktie, gegenüber 0,510 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 94,32 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 101,27 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at