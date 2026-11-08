Tonix Pharmaceuticals Aktie

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WKN DE: A40VM0 / ISIN: US8902608392

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Tonix Pharmaceuticals informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tonix Pharmaceuticals präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Tonix Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,389 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,590 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 396,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Tonix Pharmaceuticals für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,3 Millionen USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -9,778 USD je Aktie, gegenüber -14,570 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 55,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 13,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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