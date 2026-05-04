Ausblick: Topaz Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Topaz Energy wird am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,318 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 297,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 93,0 Millionen CAD gegenüber 88,3 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,55 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,840 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 391,0 Millionen CAD, gegenüber 324,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at