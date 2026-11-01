Topaz Energy Aktie
WKN DE: A2QF3T / ISIN: CA89055A2039
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Topaz Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Topaz Energy lässt sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Topaz Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,292 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Topaz Energy 0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 107,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 45,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,5 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,20 CAD, gegenüber 0,840 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 422,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 324,7 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued
|
07:01
|Ausblick: Topaz Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Topaz Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
26.07.26
|Ausblick: Topaz Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Topaz Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Topaz Energy Corp Registered Shs Unitary When Issued
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.