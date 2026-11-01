Ausblick: Topaz Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Topaz Energy lässt sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Topaz Energy die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,292 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Topaz Energy 0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 107,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 45,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,20 CAD, gegenüber 0,840 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 422,3 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 324,7 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net