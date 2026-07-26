Ausblick: Topaz Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Topaz Energy wird am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,297 CAD gegenüber 0,180 CAD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 55,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 122,0 Millionen CAD gegenüber 78,5 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,03 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,840 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 424,8 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 324,7 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at