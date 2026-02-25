Ausblick: TopBuild informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

TopBuild veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 15 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,54 USD je Aktie gegenüber 5,11 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll TopBuild in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden USD im Vergleich zu 1,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,84 USD aus, während im Fiskalvorjahr 20,29 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,41 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 5,33 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at